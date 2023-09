Corpo encontrado no rio Taquari é identificado e número de desaparecidos nas enchentes cai para 9

publicidade

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou que o corpo encontrado no rio Taquari em São Valentim do Sul nesta terça-feira (19) é de uma mulher que estava na lista de desaparecidos. Com isto, o número de pessoas ainda não encontradas caiu de 10 para 9, como confirmou a Defesa Civil em boletim publicado nesta quarta-feira (20). Ao todo, 49 pessoas morreram nas enchentes.

A mulher identificada nesta quarta-feira (20) morava em Guaporé e na noite do incidente, dia 4 de setembro, pretendia se deslocar até Santa Tereza com seu companheiro, cujo corpo foi encontrado no dia 6. O nome da vítima constava na lista de desaparecidos de Santa Tereza, município em que familiares notificaram o desaparecimento.

Confira abaixo as estatísticas:

Óbitos: 49

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 12

Santa Tereza: 1

São Valentim do Sul: 1

Desaparecidos: 9 (de acordo com a lista divulgada pela Polícia Civil)

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 3

Roca Sales: 2

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 106

Desabrigados registrados: 4.855

Desabrigados no momento: 755

Desalojados: 21.095

Afetados: 383.557

Feridos: 943

