Correio do Povo entrega doações da campanha Luz da Bondade ao Asilo Padre Cacique

O Correio do Povo entregou na manhã desta sexta-feira ao Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, as doações de alimentos e valores financeiros arrecadados durante a campanha Luz da Bondade Correio do Povo, promovida pelo jornal ao longo do mês de dezembro. A ação envolveu funcionários e assinantes do veículo. Realizaram a entrega o gerente de RH, Renato Guzzo, e a assistente Francis Leal. Os materiais foram recepcionados pelo gerente-geral do Asilo Padre Cacique, Carlos Gomes, e pela gerente administrativa, Elisiane Albuquerque.

“Com certeza, esta campanha é muito importante, já que o asilo depende de doações. Agradecemos ao Correio do Povo pela iniciativa, e é por meio destas ajudas que podemos manter nossos idosos dentro da instituição”, comentou Elisiane. Atualmente, há cerca de cem pessoas mantidas no local, que necessita de itens como café, leite, materiais descartáveis, sacos de lixo, água sanitária para a prevenção à Covid-19, itens de higiene, entre outros.

“Alimentos também sempre são bem-vindos”, observou ela. De maneira permanente, informações sobre como doar podem ser obtidas no site, assim como pelo telefone 3233-7571 ou diretamente no local, que fica na avenida Padre Cacique, 1178, bairro Menino Deus. “O intuito da campanha foi semear amor, carinho, coisas que fazem diferença em nossas vidas. Acho que cabe a todos nós fazermos nossa parte como seres humanos. E como é bom que possamos fazer isto para nossos queridos irmãos que estão necessitados”, disse Guzzo.

Após a entrega dos alimentos, que ocorreu na recepção do asilo, Carlos e Elisiane deram aos colaboradores do Correio do Povo o troféu “Amigo do Asilo Padre Cacique”, agradecendo novamente o empenho e apoio do jornal para a causa da instituição. “É um reconhecimento que nos deixa muito gratificados, e nos incentiva a, cada vez mais, fazer este tipo de ação”, disse Guzzo.