Corrida noturna integra programação de Natal em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), junto ao SESC, informa que uma corrida noturna fará parte da programação de Natal de Uruguaiana. A Corrida Noturna de Natal 5K vai acontecer no dia 17 de dezembro, com saída às 20h em frente à Prefeitura Municipal. Foram abertas 200 vagas para a corrida que tem 5km de percurso.

As categorias masculinas e femininas são as seguintes: até 20 anos; de 21 a 29 anos; de 30 a 35 anos; de 36 a 41 anos; de 42 a 47 anos; de 48 a 53 anos; de 54 a 59 anos; de 60 a 65 anos; de 66 a 71 anos; mais de 72 anos. Serão entregues troféus aos cinco primeiros colocados no masculino e feminino geral; troféu para a maior equipe; e medalhas do primeiro ao terceiro lugar de cada categoria. As inscrições já estão abertas e se encerram às 19h do dia 14 de dezembro.

Os interessados devem acessar o site do Sesc. Não serão realizadas inscrições no dia da prova. A taxa de inscrição ao evento é de R$ 15,00. Para retirar o kit da corrida, os participantes devem apresentar documento de identidade e comprovante de pagamento. A retirada do kit pode ser feita pelos participantes a partir das 18h30min no dia da prova, no local da largada.