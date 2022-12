Cortejo de Natal leva animação para o Centro de Porto Alegre

publicidade

As ruas estavam diferentes no Centro Histórico no fim da tarde de sexta-feira. Vestindo trajes de Natal, o Papai Noel e um grupo de artistas da Companhia Atmosfera saiu do Paço Municipal em direção à Praça da Alfândega, levando alegria para a população, com músicos tocando os clássicos natalinos. Com celulares em mãos, muitos gravaram e fotografaram a passagem do Cortejo de Natal, atividade que integra o Natal dos Encantos, evento promovido pela Prefeitura de Porto Alegre , que começou no dia 25 de novembro e termina no dia 25 de dezembro.

Foto: Fabiano do Amaral

A ação deu tão certo que se estendeu até a Casa de Cultura Mario Quintana. Enquanto passavam pela Rua dos Andradas, os populares que estavam sentados nos bares das calçadas foram contagiados pela apresentação. O coordenador de eventos da Prefeitura, Eduardo Vital, disse que a ideia do cortejo é justamente proporcionar um contato mais lúdico com as pessoas em uma data comemorativa, que é especial para muitas pessoas. “O objetivo é animar o Centro de Porto Alegre e despertar para o espírito de Natal”, disse.

Foto: Fabiano do Amaral

O diretor da Companhia Atmosfera, Carlo Cancelli, explicou que o grupo é formado por artistas circenses, atletas, acrobatas, músicos, bailarinos e atores, que fazem apresentações pelo mundo, inclusive tendo uma sede na Arábia Saudita. “É uma imensa honra estar participando dessa festa de Natal de Porto Alegre e criamos uma atmosfera específica para celebrar este momento”, destacou.

Foto: Fabiano do Amaral

A Companhia Atmosfera tem 12 anos e o seu foco é produzir diferentes atmosferas para cada propósito. “Acreditamos que a magia está na diversidade”,mencionou.