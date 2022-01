Covid-19 provoca mudanças no atendimento das ESFs de São Borja

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Borja, orienta que devido aos altos fluxos de atendimento, as Estratégias de Saúde da Família (ESFs), a partir desta segunda-feira, terão seus atendimentos alterados. Dessa forma, pelo turno da manhã (das 7h30min às 11h30min) serão realizados os atendimentos em geral, vacinação, e atendimentos de pacientes com sintomas não gripais. Já o turno da tarde (das 13h às 17h) é destinado aos atendimentos de quadro clínico gripal de pacientes positivos.

Além disso, a SMS informa que os pacientes só devem procurar o Centro de Atendimento em Saúde (CASA) ou o Pronto Atendimento Municipal (PAM) em caso de sintomas considerados graves como dores agudas na cabeça, febre alta, tosse, cansaço intenso e contínuo, perda de paladar ou olfato, dores de garganta, dores e desconfortos no corpo, diarreia, dores no peito, dificuldade para respirar ou falta de ar, perda da fala, mobilidade ou confusão. O paciente que teve contato com caso confirmado de Covid-19 e esteja assintomático ou com sintomas gripais leves, deve procurar atendimento na sua ESF. Os sintomas considerados leves são: dores leves de cabeça, indisposição, irritabilidade na garganta.

Para melhorar o fluxo de atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou as testagens para Covid-19. Agora, soma-se as testagens já realizadas no Centro de Atendimento em Saúde (CASA), pelo turno da manhã, de segunda a sexta-feira, também testagem na ESF 16, anexo ao CEMAE (Centro de Atendimento Especializado), próximo à Praça da Lagoa, das 16h30min às 19h30min. No CASA as testagens são com agendamento e encaminhamento médico. Já na ESF 16 não é necessário agendamento, mas o paciente precisa apresentar sintomas há pelo menos três dias, encaminhamento médico ou ter tido contato com caso positivo confirmado. Durante o horário de testagem na ESF 16, não haverá atendimento médico, apenas equipe de testagem apta para realizar o exame, isolamento e notificação à Vigilância em Saúde.

