Covid-19: Uruguaiana retoma vacinação de jovens e adultos nesta sexta-feira

publicidade

A campanha de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes e adultos vai ser retomada em Uruguaiana na tarde desta sexta-feira (18). A nova remessa enviada pelo Governo do Estado, composta por 1.200 imunizantes, chega ao meio-dia da sexta na cidade. Com isso, as equipes já retomarão as aplicações ao público a partir das 14h no Posto Central (ESF 21), avenida Presidente Vargas.

O atendimento com as vacinas pediátricas contra a Covid-19 terá sequência nesta sexta-feira, também no Posto Central. As aplicações em adolescentes e adultos haviam sido interrompidas na última segunda-feira (14), em razão do término dos imunizantes.

Confira a orientação das aplicações contra a Covid-19. Nesta sexta-feira, o atendimento será das 14h às 17h. A partir da próxima segunda-feira (21), das 8h às 11h e das 14h às 17h, sempre no Posto Central.

1ª dose: pessoas a partir dos seis meses de idade;

2ª dose: de acordo com o prazo estipulado no cartão de vacinas;

3ª dose: pessoas com 12 anos ou mais com intervalo de, no mínimo, quatro meses de aplicação da segunda dose;

4ª dose: pessoas com 18 anos ou mais com intervalo de, no mínimo, quatro meses de aplicação da primeira dose de reforço.

Documentos necessários: Cartão do SUS, documento com foto, comprovante de vacinação das doses anteriores, e Caderneta de Vacinação somente para menores de 12 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.