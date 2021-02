Coxilha Nativista ocorrerá em julho em Cruz Alta

publicidade

A 41ª Coxilha Nativista está confirmada para os dias 28, 29 e 30 de julho, em Cruz Alta. Por conta da pandemia, a organização do evento ainda define qual será o formato e o local de realização desta edição.

O festival fará um resgate do tradicionalismo, no ano em que o município de Cruz Alta completa 200 anos. “Queremos preparar um festival resgatando a cultura gaúcha. Para isso, estamos fazendo contato com os jurados e shows. Também fizemos uma atualização no regulamento do festival, com novidades, como o retorno de algumas comissões, como por exemplo, a comissão social. Queremos nossas entidades envolvidas no festival”, destacou Shana Reis, coordenadora de cultura do município.

O projeto Coxilha Vai às Ruas está confirmado, com apresentações de músicos nativistas em um caminhão que vai percorrer os bairros da cidade, relembrando os maiores sucessos do festival para toda comunidade. No ano passado, uma mostra itinerante foi realizada com a participação de alguns artistas, mas sem competição. A ideia agora é justamente elaborar um festival que enalteça as raízes da música regionalista.

Veja Também