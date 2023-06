CRBM informa sobre bloqueios em rodovias estaduais devido ao ciclone

publicidade

Desde o momento mais severo do ciclone extratropical que atingiu o Estado deste a noite de quinta-feira, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) atualiza sobre os bloqueios totais e parciais nas rodovias estaduais.

Segundo os dados atualizados da última hora, na ERS 422, km 47, em Venâncio Aires, houve uma queda de barreira e a rodovia está bloqueada nos dois sentidos. Profissionais do Daer estão no local. Desvio pela localidade de Linha Cecília, em um percurso de 27 km. Já, na ERS 494, Km 7, em Três Cachoeiras, uma ponte caiu. Não há possibilidade de passagem em ambos os sentidos.

Na ERS 124, Km 7, em Pareci Novo, o bloqueio é total, pois o Rio Caí invadiu a rodovia. Na ERS 452, no km 16, em Vale Real, há bloqueio parcial devido a queda de barreira. O trânsito está em meia pista e há risco de novas quedas. Em ERS 474, km 2, em Santo Antônio da Patrulha, o bloqueio é total devido a uma ponte que desmoronou completamente, prejudicando, também, o acesso do ERS 030, no km 7.

Em ERS 239, km 73, em Rolante, e no km 83, entre Rolante e Riozinho, a rodovia está bloqueada devido a água sobre a pista impossibilitando a passagem de veículos. Em ERS 020, quilômetros 4, 17 e 20, em Gravataí, a asfalto cedeu, mas o trânsito fluindo normalmente. Em ERS 417, km 10 em Três Forquilhas, uma casa caiu sobre pista. Trânsito está em meia pista e a prefeitura está a caminho com máquinas para retirada.

Em ERS 417, km 5, em Itati, houve um deslizamento, deixando o trânsito em meia pista. Prefeitura fará a retirada das pedras e da terra. Em RSC 453, no km 350, em Torres, há um ponto com água sobre a rodovia. Veículos de pequeno porte não passam em alguns locais. E, na ERS 240, km 39, em Capela de Santana, há água sobre a pista, mas trânsito está fluindo, segundo o CRBM.