Crianças representam 72% das internações por Covid-19 na Santa Casa de Uruguaiana

A Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana atualizou na noite dessa segunda-feira o quadro da Covid-19 na cidade. Nas últimas 72 horas houve 43 novas confirmações, 34 casos ativos e 62 recuperações. Isso eleva a estatística de curados para 30.543 de 31.066 casos registrados desde o início da pandemia. Uruguaiana registra 489 óbitos ao total. Há 53 pacientes em isolamento domiciliar.

Na manhã desta terça-feira, estão internadas na Santa Casa de Caridade 11 pessoas por Covid-19, sendo oito na pediatria (entre 11 meses e 4 anos), o equivalente a 72%. O alto percentual de crianças internadas com coronavírus na instituição, em proporção aos adultos, tem sido usual. Dos outros internados por Covid-19, duas pessoas estão na área de Saúde Mental e uma no Pronto Socorro.

Até o momento, no município, houve a aplicação de 125.083 doses de vacinas, considerando todas as faixas etárias, entre a primeira e segunda doses e as doses de reforço.

