Crissiumal e Três Passos se unem para construir ponte destruída pela chuvarada

Uma ponte sobre o rio Lajeado Grande, entre os municípios de Crissiumal e Três Passos, será construída por meio de uma parceria das prefeituras dos dois municípios do Noroeste do Estado. A estrutura de madeira foi destruída pela água após as chuvas de mais de 270 milímetros registradas em quatro horas, na madrugada do dia 4 de abril deste ano.

Cada município investirá R$ 178,8 mil na construção da obra. A Prefeitura de Crissiumal elaborou o projeto e está encaminhando o processo licitatório que escolherá a empresa que executará os serviços. O convênio foi assinado na semana passada, em Crissiumal, e serão aplicados recursos próprios.

Segundo o prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, a ponte que liga a Linha Católica (Três Passos) e Santo Antônio (Crissiumal) é muito importante para os municípios. “Por meio desta parceria a obra será executada e vamos melhorar as condições de escoamento da produção, deslocamento de veículos e pessoas entre os dois municípios”, observa.

O prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel, informou que a ponte terá uma altura de 1,2 metro superior à estrutura de madeira levada pela água. “A previsão é que em 60 dias possamos dar início aos trabalhos e concluir a ligação intermunicipal em menos tempo possível, em razão da necessidade de garantir a passagem de veículos e da população em geral de ambos os municípios”, observa. O prefeito Nedel informou, ainda, que outras doze pontes foram danificadas pela água no dia 04 de abril e que as mesmas já foram refeitas.

