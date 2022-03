CUFA e MPT garantem 12 toneladas de alimentos para famílias de Erechim

publicidade

A Central Única das Favelas (CUFA), unidade de Frederico Westphalen entregou 12 toneladas de alimentos a quase mil famílias da cidade de Erechim, no Norte do Estado. Foram beneficiadas 918 famílias em situação de vulnerabilidade, além de 18 entidades.

Segundo o coordenador da CUFA, Roberto Torres Júnior, os alimentos foram obtidos através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) de Passo Fundo. “A ação, através do projeto ‘CUFA contra o vírus’ contou com o apoio da Prefeitura de Erechim, através da secretaria de Assistência Social, Ypiranga Futebol Clube e voluntários, garantindo assim uma ajuda importante a centenas de famílias”, disse.

Torres Júnior afirma que as doações visam amenizar os impactos da pandemia da Covid-19 e a parceria com o MPT iniciou ainda em 2022 e até agora beneficiou milhares de famílias de inúmeros municípios.

O projeto ‘CUFA contra o vírus’ também beneficiou 200 famílias do município de Itatiba do Sul. “Desde 2020 a CUFA com o apoio de órgãos públicos, entidades e empresa garantiu grande qualidade de alimentos para famílias de dezenas de municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Cataria”, destaca Torres Júnior.

