Cultura de grãos é a mais prejudicada pela falta de chuvas em Novo Hamburgo

A estiagem, provocada pela falta de chuvas, tem prejudicado a cultura de grãos junto aos produtores da área rural do município. Sem dúvida, segundo informou o coordenador do escritório da Emater na cidade, Carlos Roberto Dávila Rocha, o milho e a silagem são as mais afetadas. “Entre plantio de milho e silagem, são cerca de 1.100 hectares. Hoje, estima-se uma perda de 40% a 60% de cada lavoura. A soja, cujo o plantio soma cerca de 300 hectares, também está sendo prejudicada. O feijão, por outro lado, tem tido uma perda irrisória, pois o plantio tem sido feito mais cedo e o ciclo é menor. Este corresponde a 70 a 80 hectares no Município.”

O coordenador da Emater diz que há cerca de 600 a 700 produtores de milho em Novo Hamburgo, tanto para consumo próprio ou para comercialização em feiras na cidade. Outra cultura que está sendo afetada neste início de 2023 é a melancia, segundo ele. “Principalmente pelo sol, que queima a fruta. O sol tem queimado a pastagem do gado e afetado todo o sistema de produção. O interessante nesta seca, considerada grave, é que o vento forte ressaca demais as culturas e o solo, as pastagens nativas. Estamos fazendo todo um levantamento para avaliar em conjunto com a administração do município a necessidade da publicação de um decreto anunciando situação de emergência na área rural. Infelizmente, as perdas registradas nas lavouras não se recuperam mais.”

Situação em Estância Velha segue sendo monitorada

A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, da Defesa Civil, em parceria com a extensionista da Emater (escritório local), monitora a situação da seca no município, e, até o momento, não foi necessária nenhuma intervenção na cidade. “Estamos fazendo avaliações diárias dos impactos da estiagem e procurando os produtores rurais para colocar a prefeitura à disposição para eventuais necessidades”, afirma o prefeito Diego Francisco.

Mapeamento de pontos do Rio Gravataí

A Prefeitura de Gravataí informou que na próxima quinta-feira uma equipe da administração, juntamente com a Corsan, deverá subir o Rio Gravataí para mapear alguns pontos. Isso ocorrerá na intenção de elaborar o plano de contingência apresentando pela companhia na semana passada no gabinete do prefeito Zaffalon. O objetivo é evitar o desabastecimento de água nas comunidades.

Triunfo avalia situação para decretar situação de emergência

A Prefeitura de Triunfo informou que está sendo avaliada a possibilidade da publicação de um decreto declarando situação de emergência em virtude da seca, mas a administração ainda depende de um parecer que será emitido pela Emater e pela Defesa Civil.