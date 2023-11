Defesa Civil alerta para cheias e inundações no Rio Grande do Sul

publicidade

A Defesa Civil emitiu um alerta na noite desta quinta-feira para possíveis cheias e inundações em arroios e rios pequenos nas regiões próximas a Erechim, Passo Fundo, Santo ngelo e Ijuí no Rio Grande do Sul.

Defesa Civil do RS alerta para cheias em arroios e inundações gradativas em rios pequenos na região em destaque no mapa. Válido por 24h.

Procure informações junto à Defesa Civil do seu município sobre áreas de risco, medidas preventivas e, se necessário, sobre abrigos públicos. pic.twitter.com/KIEEI93Yro — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) November 2, 2023

O aviso tem validade por 24. O Estado vem registrando chuva intensa em diversas localidades.

As cidades ficam próximas a fronteira com Santa Catarina. Em SC, a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina determinou o fechamento de todas as comportas da Barragem Oeste, na cidade de Taió. De acordo com a pasta, a medida foi tomada para evitar inundação.

