Defesa Civil alerta para chuvas intensas em todo o RS ao longo da semana

A Defesa Civil estadual alerta para a ocorrência de temporais em todo o Rio Grande do Sul, entre 13 e 17 de novembro. O Estado vai continuar registrando chuvas persistentes e volumosas, como ocorreu no fim de semana.

São esperadas chuvas intensas em todas as regiões do Estado, nesta segunda-feira, 13. Além disso, não se descarta a ocorrência de rajadas intensas de vento e a queda de granizo. Já na terça-feira, 14, as fortes chuvas vão ficar mais restritas à metade norte do RS, abrangendo Fronteira Oeste, Missões, Norte, Região dos Vales, Serra, Litoral Norte e Região Metropolitana.

A persistência de uma região de baixa pressão, juntamente do fluxo de umidade, favorecem, na quarta-feira, 15, os temporais com chuva pontualmente forte, eventual queda de granizo e rajadas de vento na Metade Norte, nos Vales, na Região Metropolitana e no Litoral Norte.

A tendência é que a intensidade das precipitações aumente na quinta, 16, e na sexta, 17. Ao longo da semana, os volumes podem ultrapassar 300 milímetros acumulados, mantendo as condições de chuvas fortes e persistentes.

Deve ocorrer a elevação de nível dos rios, principalmente na região da Fronteira Oeste, da Faixa Norte e do Centro do Estado, e a manutenção dos níveis ainda acima da cota de inundação do rio Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana.

Até o momento, foram reportadas, pelas Defesas Civis municipais, ocorrências em Santo Antônio da Patrulha, Cachoeira do Sul e Nova Santa Rita. Segundo a Defesa Civil do Estado, esses municípios ainda estão contabilizando os danos.

A meteorologista Cátia Valente, que atua na Sala de Situação, aponta que “áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela umidade, sistemas de baixa pressão e fluxo de umidade que os ventos do Quadrante Norte em altitude trazem para o Rio Grande do Sul favorecem a formação de muita instabilidade, trazendo chuvas volumosas para o Estado”. Confira

A Defesa Civil recomenda que as pessoas fiquem atentas aos avisos e alertas do órgão. O serviço de SMS 40199 é disponibilizado de forma gratuita pelo governo do Estado. Para receber os alertas no celular, basta enviar uma mensagem de SMS para 40199 com o CEP de seu endereço e seguir este passo a passo (Clique).

