Defesa Civil alerta para formação de ciclone próximo à costa gaúcha entre sexta e sábado

publicidade

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para a formação de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha entre sexta e sábado. Em vídeo publicado no twitter do Governo do Estado, o Chefe da Defesa Civil, Luciano Boeira, orienta a população em relação ao risco de fortes chuvas.

“Sexta e sábado, nós teremos a formação de um novo ciclone extratropical na Costa Gaúcha. Nós temos previsão de chuvas intensas para as regiões Oeste, Centro e Leste do Estado”, afirma.

⚠️ Atenção a essas informações da Defesa Civil Estadual. pic.twitter.com/arK2yvu1op — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) July 6, 2023

Para os moradores de áreas de risco, a orientação é de que busquem um local seguro, na residência de familiares e amigos ou em algum dos abrigos oferecido pela prefeitura da sua cidade.

Em Porto Alegre, a Defesa Civil municipal também emitiu alerta preventivo. A publicação aponta o risco de grande acúmulo de chuva e ventos intensos a partir de sexta-feira até sábado. O órgão manterá monitoramento constante durante o final de semana.

🚨 ALERTA DE TEMPO SEVERO 🌧️🌬️

Alerta preventivo para Porto Alegre! Grande acúmulo de chuva e ventos intensos a partir de sexta-feira, 7, até sábado, 8. O monitoramento está em alta e será constante durante o final de semana. Fique atento! ⚠️💦💨 pic.twitter.com/ivE4mTwrBs — Defesa Civil de Porto Alegre (@defesacivilpoa) July 6, 2023

Veja Também