Defesa Civil alerta para temporais no RS as 10h desta sexta-feira

publicidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta, na noite desta quinta-feira, para temporais que devem atingir o Estado. O aviso é válido até as 10h de sexta para a Metade Norte, principalmente Serra e áreas próximas da divisa com Santa Catarina.

Conforme a Defesa Civil, há chances de granizo e vendavais nos pontos de maior impacto das chuvas. Podem ocorrer deslizamentos e quedas de vegetação.

Segundo a MetSul Meteorologia, Santa Catarina deverá ter as ocorrências intensas de temporal. Ainda assim, pontos em cidades maiores como Erechim e Passo Fundo devem ter alertas.

O tempo instável deve seguir no fim de semana. A maior intensidade das chuvas está prevista para o sábado.