Defesa Civil atendeu mais de 50 ocorrências em SC por causa do ciclone

A Defesa Civil de Santa Catarina e as Coordenadorias Regionais de Proteção contabilizaram nesta sexta-feira o atendimento de 53 ocorrências por conta do ciclone. Flor do Sertão, Maravilha e Iraceminha decretaram situação de emergência. No município de Flor do Sertão, a Defesa Civil Municipal atendeu a seis ocorrências de destelhamento em residências e também uma edificação industrial, devido à velocidade do vento. Por conta disso, 350 metros de lonas foram distribuídos. Na zona rural, muitas árvores caíram sobre as vias, ocorrendo bloqueios totais. O município disponibilizou máquinas na desobstrução e as estradas já estão desbloqueadas. Não há registro de pessoas desabrigadas e desalojadas.

Um homem de 40 anos morreu em Brusque, no Vale do Itajaí, após a queda de uma árvore no bairro Limeira Alta. Ele estava trabalhando no conserto da rede telefônica quando foi atingido.

Em Maravilha, na Hidrelétrica Foz de Chapecó, um alagamento gradual atinge áreas de riscos da localidade de Ilha Redonda, município de Palmitos. Iraceminha registrou queda de árvores em vias rurais e também sobre a BR 282 onde pelo menos cinco árvores bloquearam totalmente a rodovia por cerca de 30 minutos. Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e a prefeitura auxiliaram na liberação da rodovia. O Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd) se mantém operando no Nível 01 – Código Amarelo para riscos relacionados a chuvas intensas, ventos, alagamentos e inundações.

As equipes responsáveis estão de sobreaviso caso a prospecção de cenário indique intensificação do evento, ou ainda, caso as Coordenadorias Regionais informem ocorrências de danos severos. Nesse caso, haverá convocação extraordinária para elevação de nível operacional e acionamento das demais estruturas da Defesa Civil e do Grupo de Ações Coordenadas (Grac).

Nesta sexta-feira, a massa de ar frio, de origem polar, atuou em Santa Catarina, com registro de neve em São Joaquim. Entre a madrugada e o amanhecer, houve geada do Extremo Oeste aos Planaltos e em localidades do Alto Vale, Grande Florianópolis.

O deslocamento do ciclone em alto mar deixa os ventos com direção de Oeste a Sudoeste/Sul, com fraca a moderada intensidade e rajadas ocasionais de 40 a 65 km/h no litoral e áreas próximas. O mar segue agitado a grosso, com ondas de direção Sul. No Litoral Sul, Grande Florianópolis e áreas litorâneas, as alturas de ondas variam de 2,5 a 4 metros e nas demais regiões chegam aos 2,5 metros. O risco é alto a muito alto para ocorrências relacionadas à agitação marítima e ressaca. A partir da noite desta sexta-feira, a tendência é de diminuição das alturas das ondas.

Neste sábado, a massa de ar frio, de origem polar, que é uma área de alta pressão, segue atuando no Estado, o que deixa o dia com sol a algumas nuvens. Amanhecer com temperaturas baixas e chance de geada do Extremo Oeste aos Planaltos e nas demais áreas. Não há riscos para ocorrências meteorológicas.

