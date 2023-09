Defesa Civil de Cachoeira do Sul monitora possível evacuação de moradores próximos ao Rio Jacuí

publicidade

A Defesa Civil de Cachoeira do Sul emitiu um alerta na tarde desta quarta-feira (13) para uma possível evacuação de famílias ribeirinhas que residem próximo ao Rio Jacuí.

O motivo se dá pela chegada de um alto fluxo de água chegando ao vertedouro da Barragem de Dona Francisca, no município. A tendência, segundo a Defesa Civil, é de que com as fortes chuvas, os níveis do rio se elevem durante esta noite.

A superintendência da Defesa Civil da cidade se reuniu com os secretários municipais no final da tarde desta quarta-feira para a possível retirada dos moradores da região. O superintendente, Edson das Neves Júnior, explica que o nível está estável, mas existe o alerta. Até às 18h desta quarta, o nível do Rio Jacuí estava em 23,6 metros, cerca de 5,6 metros acima do normal, subindo um centímetro por hora.

“Todas as secretarias estão com equipes preparadas para qualquer atendimento imediato. Ficaremos de prontidão para qualquer emergência”, explica ele.

A Defesa Civil ressalta que para mais informações e esclarecimento de dúvidas, é necessário entrar em contato pelo telefone (51) 99535-8310.