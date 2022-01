Defesa Civil de Erechim recebe pedidos para transporte de água

publicidade

A Defesa Civil de Erechim informou que aumenta dia após dia o número de moradores do interior do município que pedem ajuda para transportar água até suas propriedades. Com o passar dos dias com calor intenso e sem chuva, as reservas naturais de água estão sumindo na zona rural. Muitos moradores tem dificuldades de garantir a água para consumo doméstico.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Erechim, Ronaldo Mânica, o órgão trabalha com quatro caminhões pipa. Se a demanda persistir, poderá ampliar para sete caminhões e estender o atendimento para 24 horas. ”Encaminhamos pedido de recursos financeiros para o Governo Federal para fazer frente às despesas decorrentes do trabalho de transporte de água e outros auxílios, como cestas básicas e caixas d’água”, disse.

Veja Também

Nas demais microrregiões de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Três Passos e Passo Fundo, a situação quanto ao abastecimento de moradores do interior dos municípios se agrava com o passar dos dias. Nestas regiões, a média histórica de chuva é de 150 milímetros, mas, de modo geral, as precipitações somaram apenas 40 milímetros nos últimos dois meses.

As unidades da Corsan utilizam os meios de comunicação para conscientizar a população para que reduzam o consumo de água nas cidades. Os pontos de captação da companhia estão com níveis baixos.