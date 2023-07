Defesa Civil de Porto Alegre alerta para chuvas intensas por passagem de ciclone extratropical no RS

publicidade

A exemplo de cidades como Canoas e Alegrete, Porto Alegre também está em alerta para a possibilidade de chuvas intensas em função da passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul. A Defesa Civil relatou que o fenômeno poderá até começar no final da tarde desta terça, com temporais isolados acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo.

Conforme o órgão, na quarta-feira, as chuvas devem aumentar, com índices entre 60 a 100 milímetros/dia - fortes rajadas de vento - entre 70 e 90 km/h. Na quinta-feira, 13, previsão de 45 a 60 milímetros/dia e rajadas de vento entre 80 e 110 km/h.

A Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, não enfrente o mau tempo, mantenha-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

