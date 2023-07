Defesa Civil de Porto Alegre avalia impacto do ciclone e destaca medidas para fortalecer atuação

publicidade

Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) de Porto Alegre avaliou o andamento dos serviços municipais durante a passagem do ciclone extratropical. Segundo o órgão, os modelos meteorológicos indicaram que o núcleo do ciclone extratropical se manteve distante da capital nesta quarta-feira. Assim, apesar da chuva persistente, não ocorreram transtornos graves.

O coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, destacou que os principais problemas foram registrados na zona Norte, onde ocorreu o maior volume de chuva. É esperado que a chuva e o vento se intensifiquem durante a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira. As equipes permanecerão mobilizadas para possíveis atendimentos.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, apenas uma família deixou sua residência por precaução em relação às consequências do temporal. Residentes do Jardim Carvalho, zona Leste, que decidiu sair de casa devido ao receio das consequências do temporal. As quatro pessoas foram encaminhadas para uma pousada familiar disponibilizada pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Um grupo de 46 indígenas também recebeu acolhimento na zona Sul.

O coordenador da Defesa Civil elogiou o trabalho da Copae, que está em atividade há dois anos, com reuniões mensais e treinamentos. Júnior também comemorou a entrada do Ministério Público no grupo, que conta com a participação de diversos órgãos, como a secretaria municipal de Segurança, Serviços Urbanos, Água e Esgoto, Transporte e Circulação, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e CEEE Equatorial.

Outro ponto ressaltado foi a aprovação, na Câmara de Vereadores, de um projeto de Lei que autoriza o executivo municipal a contratar, por prazo determinado, 30 Agentes de Serviços Técnicos e Operacionais, e no futuro, a realização de um concurso público para a criação de 50 cargos efetivos de Agentes de Serviços Técnicos e Operacionais.

Essas medidas foram consideradas o combustível que estavam necessitando e que serão essenciais para impulsionar o trabalho em andamento. O coordenador planeja que em setembro o quadro de servidores, que atualmente conta com 11 pessoas, será maior.

Os funcionários contratados atuarão na Defesa Civil, desempenhando atividades de proteção e resposta a situações de risco de desastres naturais, tecnológicos ou causados por seres humanos.