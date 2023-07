Defesa Civil emite alerta inédito de inundações para todo o RS

publicidade

Diversos municípios do Estado já estão sentindo os efeitos do ciclone extratropical que passa em solo gaúcho. Além dos impactos já registrados, como chuvas fortes, vendavais e granizo, a preocupação da Defesa Civil Estadual é de inundação de locais próximo a rios e arroios, devido à cheia das bacias hidrográficas. Um alerta foi feito de forma inédita.

“Pela primeira vez no Estado, nós largamos um alerta hidrológico para todo Estado, ou seja, todas as regiões que estão próximas a rios, têm condições de ter áreas de inundação por esse acúmulo de água”, detalha o subchefe da Defesa Civil gaúcha, coronel Marcus Vinícius.

Segundo ele, a diferença é apenas o prazo de início dos impactos. “Em algumas regiões, como a Metropolitana, a Serra e o Litoral, onde a calha desses rios é menor, a inundação chega de uma forma mais rápida”, detalha o coronel. Segundo ele, o tempo pode ser de duas a quatro horas nessas áreas, enquanto em outras pode inundar após 24 horas.

Chuvas e granizo desta quarta-feira

Os diversos municípios que já registraram destelhamentos, inundações e alagamentos, recebem apoio da Defesa Civil Estadual. Até o fim da tarde desta quarta, 11 municípios já haviam registrado estragos, sendo parte deles da região Centro-Serra.

Conforme o órgão, além da atuação das coordenadorias regionais, foi montado um posto de comando em Sobradinho, uma das cidades atingidas, junto com instituições como Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. Além de auxiliar nas ações aos afetados, também ajudam na organização das documentações para solicitação de decretos de emergência e pedidos de recursos públicos.

A Defesa Civil gaúcha reitera a importância de que os municípios abriguem pessoas em situação de risco e que estas deixem suas casas. “Hoje, a nossa preocupação é colocar a nossa comunidade em situação de segurança”, afirmou o coronel.

Doações

Interessados em fazer doações, o órgão enfatiza que o principal são itens de higiene pessoal como escova e creme dental, sabonete, desodorante, absorvente feminino, fraldas infantis e shampoo.

Doações podem ser feitas nos seguintes locais: Central de Doações da Defesa Civil do RS, Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), Palácio Piratini , Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Prefeituras, Agências do Banrisul, Secretaria de Assistência Social do Estado, Procuradoria-geral do Estado, Supermercados da Rede Zaffari/ Bourbon, Secretaria da Segurança Pública, Unidades do SESC, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Cruz Azul e Verte Saúde.