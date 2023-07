Defesa Civil estadual alerta para chuvas intensas, ventos e ressaca do mar no RS

publicidade

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na manhã desta sexta-feira (7/7), um alerta para a ocorrência de chuvas intensas em várias regiões do Estado.

Segundo o órgão, a Sala de Situação está monitorando, a todo momento, a intensificação das instabilidades. O cenário previsto é o avanço de uma frente fria que dará origem a um novo ciclone extratropical próximo à costa gaúcha na madrugada deste sábado (8/7).

O primeiro alerta desta sexta, com vigência até as 15h, indica, além de chuvas fortes, a ocorrência de descargas elétricas, ventos de até 70 km/h e eventual queda de granizo no Centro, Oeste, Missões e Campanha. Conforme a previsão meteorológica, as chuvas intensas e volumosas podem gerar transtornos e risco de cheias no Estado.

"Se você mora em locais de risco, busque um local seguro. Vá para residências de amigos, familiares ou procure por abrigos oferecidos pela prefeitura de seu município", recomendou o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira.

O boletim informa que, nesta sexta (7/7), as chuvas devem se intensificar pelo Oeste e Sul e avançar gradualmente para a Campanha, Centro, Vales e Leste gaúchos. Na madrugada e manhã de sábado (8/7), as chuvas devem continuar, com intensidade de moderada a forte entre o Centro, Vales e Leste gaúcho.

Com a atuação desse sistema, os ventos ganharão força, soprando constantes e com velocidades de 60 a 80 km/h no Leste e Nordeste do Rio Grande do Sul. Com isso, o mar também ficará agitado, trazendo risco de ressaca. Ainda de acordo com a previsão, a tendência é que, no domingo (9/7), com o afastamento do ciclone, o tempo firme volte a predominar sobre o Estado e as temperaturas entrem em declínio. Os acumulados previstos ao final do ciclone devem ficar entre 80 e 120 milímetros, podendo atingir, pontualmente, 150 milímetros.