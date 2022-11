Defesa Civil interdita pousada após incêndio que deixou um morto e 11 feridos em Porto Alegre

publicidade

A Defesa Civil de Porto Alegre determinou a interdição da pousada atingida por um incêndio na madrugada desta quinta-feira e deixou um morto e ao menos 11 feridos no Centro Histórico. O prédio de cinco andares, que abriga imigrantes e moradores em situação de vulnerabilidade, fica na rua Jerônimo Coelho, nº 277. "O local foi isolado para perícia. Isolamos a entrada”, confirmou o agente Jorge |Brito à reportagem do Correio do Povo nesta manhã.

“Estivemos no local. Encaminhamos a unidade de manutenção predial para notificar o proprietário para apresentar laudo estrutural”, observou. “Os moradores foram para outras pousadas do mesmo dono”, acrescentou Jorge Brito.

O incêndio ocorreu em torno da 1h40min e teria começado possivelmente em um colchão no penúltimo quarto do segundo andar da pousada. O interior do prédio é formado por cômodos pequenos e divisórias, com diversas camas beliches nos quartos.

Veja Também

O efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), em três viaturas, foi mobilizado para combater as chamas. Uma fumaça tóxica espalhou-se por todo o imóvel. Policiais militares do 9º BPM também foram acionados e prestaram apoio, sendo isolado o entorno. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam o tráfego na área.

Quatro equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram também presentes. Os moradores foram retirados do interior do imóvel e receberam um primeiro atendimento no lado de fora. Os feridos foram conduzidos ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), sendo que duas vítimas apresentavam um quadro de saúde mais grave devido à inalação de fumaça.

Após a extinção do fogo, o corpo de um homem foi encontrado no segundo andar pelos bombeiros militares. Ele ainda não havia sido identificado oficialmente. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) enviou equipes do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal.

As causas do sinistro e da morte da vítima estão sendo apuradas pelos peritos do IGP. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, cuja equipe volante compareceu igualmente no local durante o atendimento da ocorrência.

Foto: Guilherme Almeida / CP

Foto: Onildo Reis / Record TV RS / Especial / CP