Dengue: Nova Santa Rita dá início a segunda etapa do mapeamento de focos do Aedes aegypti

Sem nenhum caso confirmado de dengue e oito sob investigação, agentes comunitários de saúde e de combate a endemias de Nova Santa Rita iniciaram nesta segunda o segundo período do Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) na cidade. As visitas serão feitas de porta em porta, para coleta de larvas e vistoria de possíveis focos do mosquito. As comunidades dos bairros Centro, Califórnia e Loteamento Popular receberão as equipes ao longo desta semana.

A Administração municipal lembra que a dengue é uma doença causada por um vírus e transmitida pela picada do Aedes aegypti, mosquito que também é transmissor da febre amarela urbana, zika e chikungunya. As chuvas e altas temperaturas do verão são os principais fatores de risco para a reprodução e proliferação do mosquito. O combate ao Aedes Aegypti ainda é a principal maneira de prevenir a doença. É por isso que a Prefeitura de Nova Santa Rita solicita a compreensão dos moradores. É fundamental que as famílias autorizem a entrada dos profissionais para a coleta.

