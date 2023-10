Denise Maria Schellenberger Fernandes assume como procuradora-regional do MPT-RS

publicidade

O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS) tem nova procuradora-regional do Trabalho. Em cerimônia de ratificação de posse realizada na tarde desta terça-feira, na sede do MPT-RS, a procuradora Denise Maria Schellenberger Fernandes assumiu para liderar a administração do órgão para o biênio 2023-2025. A solenidade contou ainda com a presença do procurador-geral do MPT no país, José de Lima Ramos Pereira.

Além de Denise, tomaram posse também Martha Diverio Kruse como vice-procuradora-chefe e Victor Hugo Laitano como procurador-chefe substituto. Denise já havia assinado um termo simbólico de posse em cerimônia realizada no dia 10 de outubro, em Brasília.

Em sua explanação, a nova procuradora-regional agradeceu a todos que fizeram parte de sua trajetória e destacou que trabalhará em defesa dos direitos fundamentais do trabalhador gaúcho. “É um privilégio assumir a gestão no bieno 2013-2005. E tem muito trabalho para fazer. Muitas são as irregularidades trabalhistas. E o Ministério Público está atuante e disponível para a sociedade. Inicio a gestão de portas abertas e de mãos dadas com todos e todas”, completou.

O procurador-geral, José de Lima Ramos Prereira, falou sobre a importância do trabalho do MPT-RS, principalmente nos trabalhos de combate a irregularidades na relação de trabalho. “Não basta resgatar, é preciso dar acolhimento. Precisamos que os governos entendam que são necessárias políticas públicas para isso”, finalizou.