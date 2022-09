Depressão é tema de cartilha de conscientização lançada pela Unipampa

publicidade

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) lançou a quarta edição da cartilha da campanha “Aprendendo sobre transtornos mentais”. O tema de saúde mental escolhido para o quarto mês de ação é a depressão. A cartilha pode ser acessada por meio do portal da Instituição e aborda tópicos como as causas da doença; diferença entre tristeza e depressão; tipos de depressão; características e sintomas; fatores de risco para o desenvolvimento da depressão; tratamento; prevenção; depressão e ambiente laboral; como criar um ambiente de trabalho empático e como cada um pode criar esse ambiente.

Desde junho estão sendo divulgados materiais que abordam temas específicos de saúde mental e que são considerados mais recorrentes entre os servidores da Universidade e impactam no ambiente laboral. O objetivo, conforme a Unipampa, é sensibilizar os colegas, sobretudo aqueles que ocupam cargo de chefia, por meio do compartilhamento de informações que permitem conhecer a patologia, compreender os obstáculos enfrentados pelo servidor e, de forma empática, buscar alternativas para que a rotina de trabalho seja mais produtiva e saudável a todos que compõem a equipe.

No âmbito da Unipampa, os servidores podem procurar auxílio psicológico junto à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. Segundo a instituição, depois dos transtornos de ansiedade, a depressão é considerada o transtorno mental que ocorre em maior frequência. A campanha é uma iniciativa da Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho (Dasst) e Divisão de Perícias (DP), vinculadas à Coordenadoria de Qualidade de Vida e Desenvolvimento de Pessoal (CQVDP) da Progepe da Universidade Federal do Pampa.

