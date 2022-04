Desembargador pede vista e julgamento sobre a chapa Miki Breier e Maurício Medeiros é suspenso

publicidade

O julgamento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS) foi suspenso na tarde desta quinta-feira que analisava o pedido de impeachment da chapa Miki Breier e Maurício Medeiros para a Prefeitura de Cachoeirinha no ano de 2020. Após o voto do relator, o desembargador federal, Luís Alberto Aurvalle, o vice-presidente do TRE, desembargador Francisco Moesch, acabou pedindo vista, acarretando na suspensão do processando, tornando o julgamento sem efeitos. Os demais desembargadores seguiram o mesmo caminho do vice-presidente.

O pedido de cassação do mandato dos gestores públicos tem como base denúncias de crimes de abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral – por meio de vantagens pessoais a servidores municipais e licença prêmio em pecúnia.

Além da cassação dos diplomas de Miki Breier e Maurício Medeiros, o processo ainda pode tornar os dois políticos inelegíveis pelo período de oito anos, culminar em multa e permitir a convocação de novas eleições. Não há previsão de quando o julgamento será retomado.

