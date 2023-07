Desenrola: Caixa Econômica Federal deve apresentar números do RS na próxima semana

publicidade

Os clientes da Caixa Econômica Federal ganharam um incentivo para renegociarem dívidas ontem por meio do Programa Desenrola Brasil. Mesmo com as agências abrindo mais cedo, às 9h, uma hora antes do horário habitual, o movimento pela manhã foi reduzido nas unidades localizadas no Centro Histórico de Porto Alegre. A maioria dos clientes buscava por atendimento nos caixas eletrônicos dos bancos.

A Caixa informa que foram realizados 22 mil atendimentos no país nos primeiros dias do programa, totalizando 10 mil negociações, à vista e a prazo. No Rio Grande do Sul, a Caixa deve fornecer apenas na próxima semana uma parcial do número de clientes que buscaram o banco para renegociar as dívidas a partir do programa, que teve início na segunda-feira. A instituição destaca que os serviços também podem ser acessados pelos canais digitais.

Segundo a Caixa, 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 tiveram o nome limpo nos primeiros dias do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Nesta etapa, ocorrem duas ações paralelas. As pessoas com débitos de até R$ 100 vencidos até 31 de dezembro do ano passado têm o nome limpo. A dívida não é perdoada, mas o cliente será retirado do cadastro negativo.

A segunda ação beneficia pessoas físicas que ganham até R$ 20 mil e dívidas em banco sem limite de valor. Para essa categoria, os bancos estão oferecendo renegociação direta com os clientes em troca da antecipação de créditos tributários (antecipação de descontos em tributos). O governo ofereceu R$ 50 bilhões em créditos antecipados em proporção aos descontos concedidos. Cada R$ 1 de desconto na dívida dá direito a R$ 1 em crédito tributário para a instituição financeira.

O Desenrola Brasil é um programa emergencial elaborado pelo governo federal, com a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, para combater a crise de inadimplência que se abateu sobre o país com a pandemia e num cenário em que as taxas de juros mudaram radicalmente de patamar.