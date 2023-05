Desenvolvimento hidroviário será tema de evento com participação de Amyr Klink

publicidade

Com a ideia de estimular e promover o desenvolvimento de territórios hidroviários produtivos e, consequentemente, potencializar as múltiplas atividades econômicas e de lazer do nosso Estado, a Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), em parceria com a HidroviasRS, vai promover o IV Encontro dos Municípios Hidroviários do RS. O evento será realizado na próxima segunda-feira, dia 22, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

Além de discutir as visões sobre o modal de transporte e as políticas de desenvolvimento no RS, o evento contará com uma palestra especial do economista, navegador, empresário e escritor Amyr Klink. Ele vai abordar as potencialidades das hidrovias interiores do estado. Na oportunidade, os participantes terão detalhes da experiência do município de General Câmara, com a apresentação do case do Parque Logístico Hidroviário General Câmara, e será criada a Comissão de Municípios Hidroviários da Famurs.

O encontro ainda vai abordar aspectos sobre a flexibilização dos processos necessários para a implementação de empreendimentos em terrenos fluviais, a política de desenvolvimento das hidrovias interiores e o PL dos Rios, além da política pública para o desenvolvimento econômico dos municípios gaúchos. O evento é volta a prefeitos, vice-prefeitos, secretários, servidores e técnicos municipais, autoridades, entidades, empresas ligadas ao sistema hidroviário e demais interessados.

Em visita à sede do Correio do Povo, nesta quinta-feira, representantes da Famurs e da HidroviasRS convidaram para o seminário. O IV Encontro dos Municípios Hidroviários do RS recebe apoio institucional do Sebrae-RS e da Portos RS. As inscrições para o evento são gratuitas e estão disponíveis no site da Famurs (www.famurs.com.br).

Programação

8h30 - Credenciamento

9h30 - Solenidade de abertura

11h - Apresentação dos Objetivos da HidroviasRS

- Paulo Ricardo Salerno, prefeito de Restinga Sêca e presidente da Famurs

- Wilen Manteli, presidente HidroviasRS

11h30 - Visão sobre as Hidrovias e a Política de Desenvolvimento das Hidrovias Interiores

- Cristiano Klinger, presidente da Portos RS

12h - Intervalo para almoço

13h30 - Apoio ao Desenvolvimento das Hidrovias e Flexibilização dos Processos Necessários à Implantação de Empreendimentos em Terrenos Fluviais

- Eduardo Nery Machado Filho, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

14h: A Política para o Desenvolvimento das Hidrovias Interiores (PL dos Rios)

- Fabrizio Pierdomenico, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA)

14h30 - Parque Logístico Hidroviário General Câmara - Case do Município de General Câmara

- Helton Barreto, prefeito de General Câmara

15h - Políticas Públicas para o Desenvolvimento Econômico dos Municípios – Sebrae RS

- Janaína Zago Medeiros, gerente de Políticas Públicas do Sebrae RS

16h - Palestra especial: As Potencialidades das Hidrovias Interiores do RS

- Amyr Klink, economista, navegador, empresário e escritor

17h - Criação da Comissão de Municípios Hidroviários da Famurs

17h30 - Encerramento