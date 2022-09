Desfile cívico de Nova Santa Rita reúne público de 10 mil pessoas

publicidade

Em Nova Santa Rita, mais de 10 mil pessoas compareceram à atividade que lotou a avenida Lourenço Záccaro, no Centro da cidade, para festejar os 200 anos da Independência do país. A abertura foi feita pelo 3º Batalhão de Suprimentos e Brigada Militar. Após, ocorreram apresentações de escolas, entidades e secretarias do município. A última edição ocorreu em 2018.

“É muita alegria ver crianças levando o amor ao nosso país, junto com seus pais, familiares e educadores. Passamos por anos difíceis e ter essa participação massiva emociona”, disse o prefeito Rodrigo Battistella. “Foi um desfile lindo, de muita comemoração e respeito a nossa pátria, as diversidades, a bandeira do nosso país, que é de todos nós, brasileiros”. Foram cinco mil participantes.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Maria Rita Feijó, 37 instituições mostraram um pouco da história da cidade - já que era o tema local - e também sobre o Brasil e o seu bicentenário. “Estamos todos de parabéns. Esse resgate foi extremamente importante para todos moradores, em especial para os nossos alunos”.

Ela conta que todos ficaram animados ao saber que teria o evento. Para ela, falar sobre o 7 de Setembro nas escolas tem o objetivo de fazer com que os alunos entendam o passado para construírem o futuro que desejam como cidadãos conscientes da sua função na sociedade. “Montamos uma infraestrutura de arquibancada, banheiros químicos, palanque oficial, além de saúde e segurança aos participantes. Deu tudo certo.”