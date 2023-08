Desfile de Carreta de Bois e Costelão na Vala são atrações da 22ª Festa das Azaleias em Araricá

publicidade

A 22ª Festa das Azaleias de Araricá, na Região do Vale dos Sinos, iniciou na última terça-feira, mas terá diversas atrações até o domingo, com destaque especial para os tradicionais eventos do Desfile de Carreta de Bois e do Costelão na Vala. A cidade que fica a 70 quilômetros de Porto Alegre e tem cerca de 10 mil habitantes deverá receber durante toda a festividade cerca de 40 mil pessoas.

Apesar de ter começado na terça-feira, a abertura oficial foi realizada ontem, com coquetel para prefeitos da região e, posterior, evento no palco principal do parque e shows das bandas Brilha Som e Champion. A entrada para o local das festividades, que fica na avenida José Antônio de Oliveira Neto, é gratuita.

A programação de sábado começa com o Desfile de Carreta de Bois, às 13h30min, na avenida do parque. Em 2022, 210 participaram do evento e, nesta edição, são esperados até 230. O desfile terá a presença soberanas de festas da região, que realizam um encontro antes do início do evento. Meia hora depois, iniciam as atrações musicais com a Banda Musical Festerê.

A partir das 17h, ocorre a Corrida de Casais na Lama. Nela, uma pessoa carrega uma segunda nas costas em um percurso enlameado. O primeiro que passar a linha de chegada ganhará um porco. A taxa para participar é de R$ 20. A programação se estende até a madrugada de domingo com shows da Banda 10, Tchê Barbaridade, Banda Pandora e banda Tok Legal.

No último dia de evento, no domingo, a primeira atração é a prova com Juntas de Bois. O conjunto precisa passar por balizas em um circuito e o mais rápido recebe um troféu. A partir das 11h30min inicia o almoço Costelão na Vala 12 horas, uma das principais eventos da festa. Adultos pagam R$ 45 e crianças R$ 20 para participar do churrasco.

Uma hora depois, iniciam as atrações musicais do último dia, com Os Quentuchos, Tibúrcio de Estância, banda Alma Nova e banda San Marino. A festa que ocorre em agosto devido a ser o período da floração da azaleia, que indica a chegada da primavera. O evento é organizado e executado pela prefeitura e voluntário.

"A cidade chega a parar para organizar. Todo mundo espera pelo mês de agosto para a festa. É o evento maior que temos na nossa cidade", destacou o representante dos organizadores Leonardo Borges, que, junto com a rainha Gabriela Cristini Machado e as princesas Guionara Thais de Oliveira e Júlia Natalia da Silva, visitaram a redação do Correio do Povo. "Convidamos todos a visitar Araricá e se divertir na 22ª Festa das Azaleias", convidou Gabriela.

A programação da festa começou no dia 15 com a 23ª Festa Literária e Stand Up da Bruna, personagem de Maikinho Pereira. No dia seguinte, ocorreu espetáculos com alunos das escolas da cidade e oficinas de grafite, culminando com a formatura do Proerd. Na quinta, dia 17, ocorreu o encontro APAEs.