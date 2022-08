Desfile dos 105 anos de Chapecó reúne imigrantes de vários países

publicidade

O desfile em comemoração aos 105 anos de Chapecó, realizado nesta quinta-feira, na avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, teve a participação de dezenas de haitianos e venezuelanos. Aproximadamente 12,7 mil imigrantes destas nacionalidades residem na Capital do Oeste de Santa Catarina, os quais buscaram na cidade com 227 mil habitantes, um local para morar e trabalhar. Os haitianos Joseph Estephane, que está há oito anos em Chapecó, e sua amiga Vania Fleurimont, que há um ano e sete meses está na cidade, celebraram o aniversário do município. “Estou muito feliz em poder participar do desfile”, disse Vania. Outras nacionalidades presentes no desfile foram Argentina, China, Paraguai, Colômbia, Chile, Colômbia, Moçambique e Paquistão.

Segundo a Administração Municipal, Chapecó tem moradores de mais de 50 etnias e nacionalidades e algumas delas estiveram representadas no desfile de aniversário dos 105 anos do município, que reuniu cerca de seis mil pessoas, segundo estimativa da Defesa Civil, Guarda Municipal e Diretoria de Segurança Pública. Participaram do evento os Kaingang da Aldeia Kondá, que são descendentes dos habitantes de Chapecó muito tempo antes da emancipação, ocorrida em 1917. Também desfilaram representantes dos colonizadores, entre os quais alemães e italianos.

“A história de Chapecó é contada por várias mãos, pelos indígenas, migrantes e imigrantes, que riscaram este chão, abriram estradas, ruas e avenidas. Recentemente recebemos uma nova onda de imigrantes, buscando uma vida melhor e ajudando na nossa produção. Depois de muitos anos estamos voltando a realizar o desfile de aniversário do município, pois precisamos valorizar esta que é nossa pátria, é o nosso chão”, disse o prefeito João Rodrigues.

O presidente da Câmara de Vereadores, Adão Teodoro, também parabenizou o aniversário. No palanque oficial, estiveram presentes a primeira dama, Fabiana Rodrigues, o secretário de Governo, Thiago Etges, e representantes das Forças de Segurança, etnias, entidades e instituições que participaram do desfile. Outros secretários, vereadores e autoridades também estiveram presentes.

O desfile, que teve mais de 400 pessoas e 158 veículos, abriu com a Banda da Escola Marechal Bormann e Programa Viver. Depois vieram as etnias e nacionalidades. Na sequência, a Banda Adventista. A Marinha e o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército, de São Miguel do Oeste, abriram o desfile militar. Depois, vieram a Guarda Municipal de Chapecó, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, SAER, DEASE, Polícia Científica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Jipeiros, Veteran Car, Carros Antigos, Opala Club, Fusca Club e Abutres Moto Clube.

