Desfile na Santa Casa de Porto Alegre reúne mulheres “Poderosas” e vencedoras

publicidade

“Sabe como eu consegui a minha cura? Com prevenção”. Esta frase da aposentada Karla Carvalho Pereira, de 56 anos, mostra a importância da conscientização e de ações que promovam a atenção e o cuidado com o câncer de mama. E uma destas ações foi o Desfile das Poderosas, realizada na tarde desta quinta-feira no Centro Histórico-Cultural da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Esta edição do evento foi promovida em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul.

Apesar dos poucos metros do tablado do desfile, cada passo dado pelas sete “poderosas” indica uma longa batalha contra o câncer de mama e transmite força para quem está em tratamento. “É uma maneira de gente conscientizar a população sobre as medidas de prevenção, não só para o câncer de mama, mas também para os outros tipos. Mas o que eu acho mais importante é que elas simbolizam uma esperança para aquelas pacientes que receberam um diagnóstico agora, que tem todo um tratamento pela frente”, destacou o chefe do Serviço de Oncologia da Santa Casa, o Rafael Vargas.

O médico cita ainda que o desfile ajuda a trabalhar a vaidade das mulheres que superaram o câncer de mama. “Sabemos que para elas é difícil iniciar um tratamento. Tem a questão do cabelo, por exemplo. Mas precisamos ressaltar que isso se dá a volta por cima e que também se consegue vencer”, completou Vargas.

Para a aposentada Karla Pereira, o desfile celebrou um rito de finalização do seu processo de cura. Ela foi diagnosticada em julho de 2022 e, após 12 sessões de quimioterapia branca e quatro vermelhas, além de três cirurgias, recebeu na metade deste ano a notícia que estava curada. “O meu tratamento foi todo aqui na Santa Casa. Fui muito bem assistida por todos. E evento reforça a importância da prevenção no tratamento. O que me curou rápido foi justamente esta prevenção”, relatou Karla, momentos antes de subir no palco.

Ianny Alves, de 38 anos, é outra poderosa que venceu recentemente a luta contra o câncer de mama. Ela, que é enfermeira na Santa Casa, ressalta que, em paralelo ao tratamento, realizou um acompanhamento com políticas integrativas e complementares. “Isto fez com que eu tivesse muita qualidade de vida durante o processo de cura. E, sobretudo, a prevenção é o caminho pro sucesso de tratamento”, completou a enfermeira.