Desfiles de 7 de Setembro movimentam Pelotas, Rio Grande e Bagé

Os desfiles cívico-militares movimentaram várias cidades na manhã desta quarta-feira. Em Pelotas, a circulação de pessoas que lotaram a avenida Bento Gonçalves começou cedo. Por volta de 9h30min, cerca de 10 mil pessoas acompanhavam o desfile de policiais e militares, segundo o Exército. O Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Canguçu também enviou representantes, assim como vários grupos de escoteiros.

Alunos do colégio Tiradentes participaram do evento, assim como a Marinha, o Exército, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, Susepe e Guarda Municipal. Após, autoridades realizaram o encerramento da Semana da Pátria.

O presidente da Liga de Defesa Nacional, André Pereira, entregou ao coordenador da 26ª Região Tradicionalista, Marcio Adir Soares, uma Centelha do Fogo da Pátria, que ficará até o próximo dia 14, quando deve ser fundido com a chama crioula, dando início às comemorações da Semana Farroupilha.

Em Rio Grande, o desfile lotou a rua Marechal Floriano, no Centro, e contou com a participação de 500 militares da Marinha, além de 130 integrantes de projetos sociais e outros 180 militares do exército. A atividade durou em torno de uma hora. Também desfilaram aproximadamente 1,4 mil estudantes de escolas públicas do município.

Além dos bombeiros, também participaram integrantes da Defesa Civil, com o projeto mirim e escoteiros. Segundo a Brigada Militar, em torno de 13 mil pessoas prestigiaram a atividade, que voltou a ocorrer na cidade após dois anos de pandemia.

Em Bagé, na Campanha, seis mil pessoas desfilaram na avenida Sete de Setembro, no Centro. Em torno de 8 mil prestigiaram o evento, que ocorreu na manhã desta quarta-feira. O desfile foi aberto pela banda do Exército e contou com a participação de militares, escolas, Lions Bagé Centro, estudantes de escolas municipais, secretarias municipais, clube de carros antigos Clássicos Bagé e motociclistas.