Designer e cadela Nina, de Porto Alegre, vão iniciar viagem de carro de seis meses pelo país

O sonho de deixar a rotina para trás e viajar sem destino está se tornando realidade para o designer Nando Martins, 30 anos e morador do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. A bordo de seu veículo adaptado para a jornada, sua única companheira será a vira-lata Nina, 3 anos de idade. A cachorra, de porte grande e disposição maior ainda, é dócil e afeita aos passeios. A ideia é que a aventura da dupla inicie hoje, após alguns adiamentos, e a viagem está prevista para durar seis meses, mas o viajante também diz não ter uma certeza desta previsão.

Fato é que ele pretende iniciar explorando o litoral brasileiro, depois descer por uma região diferente. Ex-sócio de uma agência de publicidade, Nando, nascido em São Paulo, mas vivendo há 20 anos em Porto Alegre, conta que decidiu abdicar da função na companhia após uma crise de depressão por volta de 2021, depois da fase mais aguda da pandemia, e ainda sentir que seu nível de estresse era maior do que podia suportar. “A verdade é que eu não estava feliz com o momento em que vivia, apesar de a empresa estar em um momento de crescimento”, afirma ele.

As adaptações no automóvel incluem um colchão instalado nos bancos de trás, que servirão de cama durante o dia para Nina e a ambos à noite. Gaveteiros construídos artesanalmente, com o apoio do pai, Reinaldo Martins, além de um bagageiro, entre outros, também compõem o pacote. Nando, que também é fotógrafo e filmmaker, utiliza sua experiência na Comunicação para registrar tudo nas redes sociais, por meio da conta @nandomrtns no Instagram, TikTok e YouTube.

Nina, por sua vez, já tem histórico aventureiro e de convívio com diferentes pessoas. Ela foi adotada por Nando e sua então namorada durante um acampamento no município de Urubici, em Santa Catarina. “Adoro cães, e logo que chegamos lá, ela ficou na nossa volta. O dono do local disse que ela havia sido abandonada por alguém em um carro. Gostei muito dela e queria adotar um cachorrinho. No final, depois de quatro dias e quatro noites que acampamos, o proprietário do camping nos ofereceu ela”, conta ele.

A “despedida” dele de sua família, amigos e conhecidos ocorreu no último domingo. Para ele, a conexão com a natureza é o que o motiva na viagem, bem como o reforço na conexão dele com sua companheira de quatro patas. “Sempre gostei de estar no meio do mato e da natureza. Às vezes vivemos muito dentro de um apartamento, e esquece de perceber o quão bem nos faz simplesmente estar em um gramado, respirando um ar mais puro. Quando vendi minha parte na empresa, entendi que era um momento em que poderia experimentar outras experiências”, relata.

Outra motivação é o conhecimento de outras culturas e do “Brasil verdadeiro”, afirma ele. “Tenho amigos que são do Nordeste, por exemplo, e me dou muito bem com eles. Sinto que consigo ter uma boa relação com este pessoal mais ‘de cima’. Quero muito conhecer estes lugares que não conheço ainda”, pontua Nando. Ele conta ainda que já conhece algumas regiões que pretende explorar melhor, como partes do Centro-Oeste, embora as viagens de então tenham sido a trabalho.

Para ele, paciência e força de vontade estão no centro desta viagem, que será longa e exigiu bastante planejamento, segundo o designer, bem como o apoio do pai e a mãe, Mariza Cristante Martins, e outras pessoas próximas. “É possível fazer aquilo que queremos, seja uma viagem ou o objetivo que for, mas é preciso foco. Ter consciência do momento que se está vivendo para conseguir colocar as coisas em prática. É preciso ter calma e acreditar que as coisas não se constroem da noite para o dia”.