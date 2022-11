Deslizamentos de terra causam bloqueios na BR-376 entre Santa Catarina e Paraná

publicidade

Um grande deslizamento de terra na noite desta segunda-feira no km 669 da BR-376/PR, em Guaratuba, interditou a rodovia em ambos os sentidos. O trecho liga o estado do Paraná a Santa Catarina. Não há previsão de liberação, segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia. Equipes da concessionária e Corpo de Bombeiros de várias cidades foram acionados para o atendimento e estão em deslocamento. As informações são do portal ND Mais.

De acordo com as primeiras informações, o deslizamento de terra teria provocado o soterramento de veículos, mas ainda não há confirmação oficial. O deslizamento aconteceu enquanto as equipes estavam limpando a pista de um primeiro desmoronamento na região. E de repente houve outro deslizamento muito maior que o primeiro. Carros que estavam parados na pista teriam sido atingidos e até soterrados.

Imagens do local | URGENTE 🚨acabou de acontecer!!

serra de Guaratuba BR 376 Km 668 sentido SC, local onde houve deslizamento de terra. imagens de motoristas que passavam pelo local pic.twitter.com/v5wxVA8yfI — José Faria (@jtfaria) November 29, 2022

"Sobre a ocorrência em andamento na rodovia BR-376/PR, estamos com equipes no CBMSC no local e as equipes de Força Tarefa do 7° e 13° Batalhões em deslocamento… Informações preliminares relatam veículos de portes diferentes soterrados em razão do escorregamento de solo sobre a via", informou o coronel Hilton de Souza Zeferino, comandante Geral do CBMSC.

"Esta é a pista da subida da 376, fora os carros que estão lá para baixo que ninguém sabe onde está… tem carro, ônibus", continua o motorista. O trânsito está parado. O vídeo abaixo mostra filas na BR-376 e muito barro. Chove muito neste momento. “Barranco caindo na pista”, descreveu o motorista abaixo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, ainda não há informações precisas sobre vítimas neste momento. Equipes de socorro trabalham no local e outras estão em deslocamento.