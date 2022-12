Dezembro Verde: campanha conscientiza contra o abandono animal em Porto Alegre

publicidade

Visando a conscientização da população quanto ao combate aos maus-tratos e ao abandono de animais, a campanha intitulada Dezembro Verde virou lei em Porto Alegre. O projeto, de autoria do vereador Alvoni Medina (REP), quer reforçar que o abandono de animais é crime, com pena prevista de três meses a um ano de reclusão para os condenados, além de ser ato cruel que pode condenar o animal doméstico abandonado à morte.

“Muitas pessoas não se planejam para o fim de ano, querem viajar durante o Reveillón, não tem com quem deixar o animal de estimação e acaba abandonado o bichinho em postos de gasolina ou próximos à saída da cidade”, lamenta Medina, que é tutor de uma cadela chamada Lili.

Na tarde desta quinta-feira, Alvoni, acompanhado da colega de casa, a vereadora Lourdes Sprenger (MDB), realizou uma blitz educativa sobre a causa animal e o dezembro verde, em frente ao Mercado Público, no centro da cidade. Foram distribuídos folders sobre o tema em todas as ações que serão realizadas pelo Gabinete da Causa Animal neste mês, que inclui a divulgação de um vídeo da campanha nos relógios digitais e a postagem de cards sobre abandono e maus tratos nas redes sociais da prefeitura.

“O cachorro é o melhor amigo do homem. Queremos orientar a população, fazê-la pensar, refletir, que o animal faz parte da família dela e deve ser cuidado”, diz o vereador. O dezembro verde também tem como objetivos contribuir para a melhoria dos indicadores relativos ao abandono de animais domésticos; e ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao abandono de animais domésticos por meio de ações integradas envolvendo população, órgãos públicos e organizações que atuam na área.

As principais causas de abandono de animais domésticos estão relacionadas à mudança de casa, ninhadas inesperadas, fatores econômicos, perda de interesse pelo animal, comportamento problemático do animal, alergia de algum membro da família, nascimento de um filho, internação ou morte do tutor, períodos festivos e férias. A campanha foi criada pelo protetor animal Alex Paiva, da cidade de Sobral, no Ceará.