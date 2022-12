Dezembro Verde reforça crimes de maus-tratos e abandono de animais em Campo Bom

publicidade

Para conscientizar a população e combater os maus-tratos e o abandono de animais, a Prefeitura de Campo Bom, realiza e intensifica uma série de ações durante o Dezembro Verde. Placas de advertência sobre o crime de abandono estão sendo colocadas nos pontos onde acontece a maior incidência de desova especialmente de cães e gatos. Materiais explicativos também são distribuídos à população com orientações sobre o tema.

“O objetivo do nosso Dezembro Verde é sensibilizar a população a respeito da guarda responsável, para que as pessoas não abandonem ou maltratem seus pets quando saírem para viajar no final de ano e no período de férias, quando tais ocorrências são mais comuns”, observa o prefeito Luciano Orsi.

O secretário do Meio Ambiente, João Flavio da Rosa, destaca que desde o ano passado, Campo Bom tem sua própria lei que prevê a campanha do Dezembro Verde. “A Administração Municipal está sempre atenta à questão do abandono e maus-tratos de animais e neste mês de dezembro intensificamos as ações integradas com a Guarda Municipal e a Delegacia de Polícia Civil amiga dos animais, principalmente, de conscientização da população”, diz o secretário.

A Lei Municipal 5.206m sancionada pelo prefeito Luciano Orsi em 18 de junho de 2021, institui a Campanha "Dezembro Verde", a ser realizada anualmente, no mês de dezembro. A ação passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Bom.