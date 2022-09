Dia da Árvore será marcado por doações de mudas em Uruguaiana

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Semas), realiza nova etapa de doação de mudas de árvores para marcar o Dia da Árvore, nesta quarta-feira. A ação, que vai encaminhar 100 mudas à comunidade, acontece às 14h no Parque Dom Pedro II (Parcão), localizado na avenida Presidente Vargas. As árvores vão ser entregues conforme a ordem de chegada do público.

Além da etapa do Parcão, a equipe da Semas, durante a quarta-feira, realizará a entrega de 15 mudas para as crianças vencedoras do I Concurso de Desenhos e Fitogeografia, promovido pela Associação Comunitária Uruguaianense de Proteção dos Animais e do Meio Ambiente (Acupama). O tema do concurso foi o rio Uruguai.

