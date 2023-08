Dia da Juventude é marcado por ações culturais e esportivas na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

publicidade

A Orla do Guaíba, em Porto Alegre, foi palco para a celebração do Dia Internacional da Juventude, até o início da tarde deste sábado. Diversas atividades foram realizadas em ação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), junto a parceiros da sociedade civil, no Trecho 3 da Orla.

Na abertura do evento, a secretária da Smelj, Débora Rios Garcia, falou sobre a importância de cuidar dos jovens, que acabam sendo minoria em relação à população idosa, na Capital. “A gente tem cada vez mais idosos em Porto Alegre e menos jovens. Então, é importante a gente trazer os jovens para ocupar os espaços públicos, porque sabemos que os jovens vão poder transformar a vida de muitas pessoas”, afirmou a secretária.

Entre as ações na Orla estiveram atividades culturais e físicas. Até o início da tarde, foram realizados jogos de futebol e vôlei, aulas de dança, roda de capoeira e apresentação musical. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também realizou a distribuição de insumos de saúde.

O diretor da Juventude da Secretaria, Neilson Ribeiro, detalhou que as atividades deste sábado marcam o começo da iniciativa, que se estenderá para comunidades da Capital ao longo da semana. O propósito é alcançar os jovens. “Porto Alegre é para eles e eles têm que cuidar da cidade. É uma cidade preparada para uma juventude vibrante”, disse Ribeiro.

Foto: Ricardo Giusti

Caroline Centeno, representante da Força Jovem Universal (FJU), chegou cedo ao local, para preparar as iniciativas. A FJU foi responsável pelos jogos de vôlei realizados nas quadras neste sábado e também levou seu projeto cultural para apresentar aos jovens. “Muitos têm seu talento perdido, porque não têm oportunidade. Eu faço parte do Cultura, jogo futebol, então, viemos mostrar que essa oportunidade vale a pena”, detalhou Caroline.

Confira a programação da celebração ao Dia da Juventude durante a próxima semana:

Centro Esportivo e Cultural da Bom Jesus (CECBJ)

Segunda-feira, 14

Torneio da Associação Esportiva e Cultural Pró Esporte (Aespe)

Período: 10h às 11h e 14h às 16h

Terça-feira, 15

Torneio da Fundação Tênis.

9h30 às 11h20

13h30 às 15h20

Palestra do Jovem Empreendedor com Anderson Escalante - Escalante Barbearia

Período: 14h às 15h

Quarta-Feira, 16

Teatro SESOMATR

Autor Rogério Hoch

Peça O Grande Hablich

Período: 14h45 às 15h45

Quinta-feira, 17

Torneio Fundação Tênis - final

Período: 9h30 às 11h20 e das 13h30 às 15h20

Centro de Comunidade Vila Ingá (Cevi)

Quinta-feira, 17

Aula de futebol - 9h

Aula de futevôlei – 10h e 14h30

Aula de beach tennis – 16h

Aula de judô e jiu jitsu – 19h

Local: Biblioteca Ilê Ará

Travessa São João 1259 - Mirante da Cruz (Morro da Cruz)

Promoção: Clóvis Marques

Sexta-feira, 18

Projeto Entre becos e vielas: nossas brincadeiras das antigas

Horário: 14h