Dia do Bem distribui 71 toneladas de alimentos a famílias em vulnerabilidade no Rio Grande do Sul

publicidade

O domingo foi dedicado à solidariedade para mais de uma centena de voluntários que participaram do Dia do Bem, iniciativa da Universal que auxilia famílias em vulnerabilidade social, por meio da doação de alimentos. Esta edição do projeto distribuiu mais de 19,5 toneladas de alimentos no bairro Vila Farrapos, localizado na zona Norte de Porto Alegre. A ação aconteceu simultaneamente em diversos municípios do Rio Grande do Sul e alcançou 71 toneladas arrecadadas e entregues em todo o Estado.

Andréia entrou na fila e recebeu seu kit de alimentos, com itens como arroz, feijão, açúcar, massa, farinha, polenta e azeite. Ela carregava a sacola no ombro, com dificuldade, mas o peso era amenizado pelo alívio de garantir comida na mesa da família, formada por cinco pessoas: ela, o marido e três filhos. “É uma coisa muito boa, porque no dia a dia a gente sofre. Tem que trabalhar de dia para poder comer de noite”, contou a cuidadora de crianças.

O trabalho dos voluntários começou 21 dias antes, com visita ao bairro atendido, para um mapeamento da realidade da população da região e cadastro dos participantes com interesse em receber os mantimentos. João estava na fila, com o documento em mãos e o comprovante de cadastro, aguardando a sua vez de receber a doação. Ele está desempregado e sustenta a família de quatro pessoas com alguns trabalhos esporádicos de pintura. “Vai ser uma ajuda e tanto”, garantiu.

O bispo Guaracy Santos destacou a preocupação e o cuidado para que a ação ocorresse com sucesso, devido à urgência das famílias presentes. “Fome não tem religião, não tem dia, não tem hora, quando ela aperta, grita por socorro”, disse. “Essas pessoas já sofriam antes da pandemia e continuarão tendo acompanhamento”, assinalou. O pastor Edenilson Lopes destacou que o trabalho é realizado mensalmente com foco nas famílias carentes.

“Levamos até as pessoas o alimento físico e espiritual”, afirmou. A voluntária Viviane Viana participa das ações solidárias há 10 anos. “A gente recebe um sorriso, só pelo fato de dar um alimento pra essa pessoa”, relatou, destacando a gratidão sentida a cada gesto.