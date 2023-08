Dia do Obreiro é celebrado na Câmara Municipal, em Porto Alegre

publicidade

O Dia do Obreiro foi celebrado em uma homenagem realizada no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal, em Porto Alegre. A iniciativa foi da bancada do partido Republicanos e contou com a presença do coral da Igreja Universal. Na capital existem cerca de dois mil obreiros e 180 receberam, nesta terça-feira, certificado em homenagem ao trabalho realizado.

O presidente do partido Republicanos em Porto Alegre, vereador José Freitas, ressaltou o trabalho voluntário que ele define como sendo “os dois braços do pastor”. “Ele doa a vida dele, tempo da vida dele para ajudar as pessoas. Porque cada um tem uma história, e normalmente uma história de sofrimento. Então como ele chegou na igreja sofrendo, a vida dele foi restaurada, aquilo que ele recebeu, ele quer passar para o próximo também”, pontuou lembrando que além da ajudar os pastores em reuniões, os obreiros são o contato inicial para quem chega pela primeira vez na igreja. “Essa homenagem é para ficar marcado o reconhecimento pelo trabalho voluntários de todos eles”, finalizou.

O vereador Alvoni Medina ressaltou que a antecipação da homenagem ao Dia do Obreiro, que será no próximo dia 20, é um reconhecimento ao trabalho e dedicação realizado diariamente por essas pessoas que estão na linha de frente para receber quem precisa e que são uma representação da mudança.

“Cada um tem uma história de pessoas que chegam até a igreja e são acolhidas por esses obreiros e recebem uma palavra de vida, uma palavra de fé, de confiança. E reconhecer o trabalho desses obreiros, que são a linha de frente da igreja, é muito importante. São eles que são o acolhimento, que mostram para aquela pessoa que, independente da situação que ela está vivendo, há uma saída, uma solução. E hoje elas estão aqui dando exemplo de vida, mostrando que são capazes quando se afirmam com Jesus, de vencer qualquer obstáculo”, declarou.

Atualmente o pastor Fernando Liscano é o responsável pelos obreiros no Rio Grande do Sul e afirma que esse trabalho é de grande responsabilidade. “É um trabalho árduo, na formação, nos ensinamentos, não só em ser obreiro, mas em permanecer sendo obreiro. É um trabalho muito glorioso também e é uma honra poder fazer parte dessa área da formação.”

O pastor Liscano lembrou que em todo o RS são mais de 5,8 mil pessoas atuando em diferentes grupos dentro de igrejas, hospitais, asilos, presídios, forças armadas, mas que esse número ainda é pouco e que sempre estão à procura de mais discípulos para que se possa “alcançar e cumprir a palavra que o Senhor Jesus disse”.

Obreiros receberam certificados em homenagem ao trabalho realizado.| Foto: Fabiano do Amaral

“A alegria de um obreiro, o prazer de um obreiro é poder ver uma pessoa que estava em um caos, uma vida totalmente destruída, poder ter vida novamente. Esse é o salário do obreiro, esse é o pagamento do obreiro, do servo de Deus”, afirmou.

Vera Lúcia Alves tem 75 anos e é obreira há 20. Ela garante que esse trabalho mudou a sua vida e a vida de sua família como um todo. Ela atua em diferentes lugares fazendo trabalhos comunitários, ajudando famílias desamparadas. “Fazer obra para Deus é tudo. Salvar almas, meu Deus, é tudo”. Vera afirma que nessas duas décadas de trabalho como obreira a transformação nas vida das pessoas é a sua melhor recompensa e alegria. Para as obreiras que estão iniciando nesta jornada Vera aconselha: “Não olhar para lado nenhum, nem para direita nem para esquerda, olhar só para Jesus, que é só ele mesmo. Tem que sempre olhar para Jesus.”