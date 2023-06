Dia dos Namorados deve registrar R$ 450 milhões em vendas no RS

publicidade

Data mais romântica do ano para os lojistas, o Dia dos Namorados deve registrar um volume de vendas entre R$ 450 milhões e R$ 500 milhões no Rio Grande do Sul, conforme análise da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS). A estimativa é de aumento de 10% das vendas em relação ao ano passado. Às vésperas da celebração de 12 de junho, o movimento no comércio foi moderado nesta sexta-feira. Os presentes mais procurados pelos casais devem ser os que lideram o ranking de compras da data há alguns anos, como artigos de vestuário, calçados, perfumes e cosméticos.

A expectativa é de que os consumidores deixem para fazer as compras no fim de semana. De acordo com a FCDL, o tíquete médio das lembranças deve ficar em torno de R$ 400,00 por casal, ou seja, R$ 200,00 por pessoa. O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, afirma que os lojistas estão otimistas, após registrarem boas vendas no Dia das Mães. “Por ser uma data com grande apelo emocional e que se caracteriza pela compra dupla de presentes, já que cada integrante do casal adquire, pelo menos, uma lembrança, o Dia dos Namorados tem potencial para gerar mais um resultado positivo para os comerciantes gaúchos”, destaca.

Por conta do cenário econômico, os consumidores também devem optar por efetuar o pagamento das compras de forma parcelada. “Essa opção está sendo utilizada de maneira mais constante nesses primeiros meses de 2023, embora o pagamento à vista ainda seja o preferido. Há, nesse cenário, o componente da redução do poder de consumo da população, que prefere diluir o que tem a pagar em vários meses”, observa Koch. O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas POA) projeta que o Dia dos Namorados deverá injetar R$ 174 milhões na economia da Capital, 6,8 % a mais do que no ano anterior.

Conforme levantamento do Núcleo de Pesquisa da entidade, os itens mais desejados pelas pessoas neste ano são cosméticos, perfumaria e produtos de higiene. Já o tíquete médio deve ficar em torno de R$ 211,12 por pessoa. O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, está otimista quanto às vendas na data. “O Dia dos Namorados traz um bom movimento ao comércio, ainda mais que a época desta data comemorativa é próxima da entrada da estação mais fria do ano. O comércio tem seu fluxo normal de vendas, mas dependendo do segmento, essas datas são um reforço comemorado pelos varejistas”, avalia.

O consumidor porto-alegrense segue elegendo o pagamento à vista em dinheiro como a forma mais comum para a compra. Se em 2022 liderava com 37,7%, neste ano segue à frente, mas com 35,7%. O pagamento em cartão de crédito parcelado teve um aumento substancial. Pulou dos 19,1% para 31,4%, refletindo a situação econômica e o endividamento das famílias. A opção à vista no cartão de débito (20%), à vista no Pix (18,6%) e cartão de crédito em 1x (9,1%) fecham a lista dos 5 mais citados.

A Câmara de Dirigente Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) aposta em boas vendas na data. “Temos uma excelente oportunidade para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes e transformar esta data em uma chance para vender mais e melhor. A movimentação financeira decorrente da data impulsionará a economia de forma abrangente, e a chegada das baixas temperaturas também deverá ajudar no desempenho de diversos setores neste Dia dos Namorados”, afirma o presidente da CDL, Irio Piva.