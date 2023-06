Dia dos Namorados será de frio, com registro de mínimas negativas no RS

publicidade

A segunda-feira de Dia dos Namorados será de tempo seco no Rio Grande do Sul, com expectativa de queda acentuada da temperatura. Em cidades da Metade Sul, o frio será mais intenso com marcas que poderão baixar de zero em alguns pontos. Há potencial para formação de geada nessas regiões, de acordo com a MetSul.

Já na Metade Norte do Estado, o frio será intenso também com previsão de nuvens na divisa com Santa Catarina. Não se afasta chuva esparsa e passageira nessas áreas. A tarde será invernal com temperatura baixa e sensação de frio em todo o território gaúcho.

Em Porto Alegre, a mínima será de 6ºC e a máxima de 13ºC.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades gaúchas

Torres 3ºC / 8ºC

Caxias do Sul 4ºC / 10ºC

Ausentes 4ºC / 9ºC

Erechim 6ºC / 11ºC

Passo Fundo 5ºC / 11ºC

Santa Maria 3ºC / 11ºC

Uruguaiana 4ºC / 12ºC

Livramento -1ºC / 11ºC

Bagé -1ºC / 11ºC