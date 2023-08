Dia dos Pais de sol será frio neste domingo no Rio Grande do Sul

publicidade

Rio Grande do Sul vai estar neste domingo de Dia dos Pais sob a influência de centro de alta pressão de 1.028 hPa sobre o estado, o que vai garantir um lindo dia. Sol predomina em todas as regiões gaúchas, embora com nuvens em muitas cidades.

A massa de ar frio que cobre o território gaúcho traz amanhecer com mínimas abaixo de 5ºC na maior parte das cidades do estado com geada em vários municípios. Mesmo com o sol não aquecerá muito e a tarde será fria à sombra, esfriando acentuadamente ao entardecer.

Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 16ºC.