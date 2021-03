Dia Mundial da Água: Protecionistas projetam atividades e avaliam as condições da Bacia do Ibicuí

publicidade

No Dia Mundial da Água preservacionistas fazem reflexão sobre os recursos hídricos da Fronteira-Oeste, com destaque para a maior bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, a Bacia de Gerenciamento Hidrográfico do Rio Ibicuí. O manancial banha as cidades de Alegrete, Barra do Quaraí, Cacequi, Capão do Cipó, Dilermando de Aguiar, Itaara, Itaqui, Jaguari, Jarí, Jóia, Júlio de Castilhos, Maçambará, Manoel Viana, Mata, Nova Esperança do Sul, Quaraí, Quevedos, Rosário do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Francisco de Assis, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul, Toropi, Tupanciretã, Unistalda e Uruguaiana.

Segundo Lay Lacerda, canoísta da Associação Amigos do Rio, está sendo projetada uma expedição que percorrerá toda a extensão do rio Ibicuí, cerca de 300 quilômetros da formação até a foz no rio Uruguai. O projeto visa documentar por meio de vídeo institucional os principais usos da água, bem como avaliar a qualidade da água de todos os afluentes, a coleta de dados da ictiofauna, a divulgação e o fomento ao ecoturismo da região, e a importância econômica dos recursos hídricos para os municípios.

A viagem partirá de Cacequi, na foz do rio Santa Maria com o rio Ibicuí, e terá a participação de reconhecidas personalidade do universo da canoagem. São eles: Maurício de Souza, hepta campeão brasileiro de canoagem, tetra sul americano e terceiro melhor do mundo na modalidade waveski, e o canoísta Pedro Oliva, reconhecido internacionalmente pelo recorde mundial de caiaque extremo, ao saltar uma cachoeira de 38,5 metros, no ano de 2009.

Ainda de acordo com Lacerda, “no Dia Mundial da Água reitera-se o papel preponderante dos rios da região e a necessidade de preservá-los íntegros, sem poluição e sem degradação da fauna e flora dos ecossistemas”. O roteiro será cumprido em 10 dias e monitorado por equipes de apoio, entre elas o Comitê da Bacia Hidrográfica do Ibicuí, presidido pelo agrônomo Leonardo Cera.

A bacia conta com uma população de 400 mil pessoas no entorno, é autossustentável em produção de energia limpa, contempla a maior região produtora de arroz do país, além de ter a maior concentração de bovinos do RS. Atividades que são desenvolvidas seguindo boas práticas de manejo alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), o que se confirma com o enquadramento da bacia na melhor classificação de qualidade de águas para os rios, uma das melhores do Estado”, cita o agrônomo Ivo Mello, vice-presidente do CBH Ibicuí.

