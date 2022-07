Dias D contra o Diabetes é realizado nesta segunda e terça em Pelotas

publicidade

Pelotas realiza nesta segunda e terça-feira os Dias D contra o diabetes. Com a ação, a prefeitura da cidade pretende atualizar os dados das pessoas diabéticas insulino dependentes cadastradas no Sistema Único de Saúde (SUS). As equipes de saúde também fornecerão fitas de hemoglicoteste e fazer a troca dos glicosímetros antigos (aparelhos que fazem a medição de glicose no sangue) dos pacientes. Os usuários poderão buscar as fitas e os aparelhos no Centro de Especialidades, localizado no Centro de Pelotas, das 9h às 17h, nos dias da ação.

A prefeitura reforça que a atividade é voltada somente aos diabéticos insulino dependentes que já são cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde de Pelotas. A Secretaria Municipal de Saúde espera cerca de cinco mil pacientes com Diabetes Mellitus tipo II, cadastrados na rede pública. O evento é promovido pela Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (RDCNT) da Secretaria.

Para participar da ação, as pessoas devem apresentar cartão nacional do SUS, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, prescrição médica para o uso de insulina feita pelo SUS e laudo médico para o uso do aparelho glicosímetro feito pelo SUS.

