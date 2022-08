Diminuição de casos de Covid-19 em São Borja gera readequação no atendimento do CASA

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Borja promove, desde esta segunda-feira, alterações que serão implantadas nos fluxos de atendimento no Centro de Atendimento em Saúde (CASA). A secretária Sabrina Loureiro explica que, devido à redução de atendimentos relacionados à Covid-19, será possível diminuir o quadro médico para o setor.

“Felizmente, com a ótima cobertura vacinal e os índices de vacinação em crescente constante, estamos conseguindo retornar aos demais atendimentos e serviços que ficaram prejudicados com a pandemia. Sendo assim, o turno da tarde não contará mais com atendimento por meio de médico clínico no CASA. Sendo que em casos de necessidade, os pacientes serão encaminhados pela própria equipe de enfermagem às unidades de saúde, após avaliação e acompanhamento primário, e a equipe médica passando a atuar nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), atendendo diretamente e de forma mais ampla a comunidade”, pondera.

Desde o início da pandemia, o CASA atende de forma prioritária casos de suspeitos e positivos para Covid-19. O prefeito Eduardo Bonotto destaca que a ampliação dos serviços vem em benefício da comunidade. “É um espaço pensado e organizado para atender à comunidade de forma especializada e multidisciplinar. A equipe realiza um importante trabalho frente aos quadros gripais, mas também não podemos deixar de considerar a importância dos demais serviços”, disse Bonotto.

A SMS informa que os demais turnos, manhã e noite, seguem seu fluxo normal de atendimento com toda a equipe médica. Assim como, os demais serviços já ofertados no local como pediatria, cardiologia e reumatologia.

Veja Também