Dirigível chama atenção em Porto Alegre

Uma presença incomum nos céus de Porto Alegre mudou a rotina de quem costuma passar pela orla do Guaíba. Um dirigível branco foi flagrado nesta terça-feira nos céus da Capital dando voltas na região.

O dirigível faz parte de uma iniciativa do Sistema Fetransul e irá sobrevoar o South Summit 2023 durante o evento "A Logística desembarca na South Summit", que será realizado entre esta quarta e quinta-feira no Cais Embarcadero. No dia 17 de março o dirigível saiu da cidade de São Carlos-SP em direção a capital dos gaúchos.

Sobre o dirigível

O ADB-3-3 tem 48 metros de comprimento por 17 metros de altura e capacidade para acomodar até cinco passageiros, além do piloto, em sua gôndola. Em 22 de dezembro de 2022, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deu à ABD Certificado de Tipo para a aeronave ADB-3-3, após um processo que se estendeu por anos com apoio de empresas parceiras como Avionics Services e Latécoère.

Consultado pela reportagem, o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da Capital comentou apenas que não há nenhum relato de preocupação por conta do sobrevoo do dirigível pela cidade.

Dirigível é visto sobrevoando os céus de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (28)



Dirigível sobrevoa a região central de Porto Alegre, nesta terça-feira (28)



Foto: Brenda Fernández / Especial / CP